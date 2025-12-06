Kanya Tarot Rashifal 6 December 2025: प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं, निवेश सोच समझकर करें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Ace of Cups

नई नौकरी की अवसर प्राप्त हो सकते हैं रिश्तो में आ रही गलतफहमियां दूर होगी परीक्षा प्रतियोगी ताकि अच्छे परिणाम मिलेंगे.कार्य क्षेत्र में आपकी काबिलियत को सम्मानित किया जाएगा. कहीं किया गया निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है. इस समय कुछ ऐसे दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत है. जो आपसे स्वार्थ से जुड़े हो. चीजों को परखने की क्षमता में विकसित करें.जीवनसाथी के बिगड़ते स्वास्थ्य से चिंता हो सकती है.किसी की सलाह ले सकते हैं.नए मकान खरीदने पर विचार करेंगे. कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के साथ अपनी भावना साझा कर सकते हैं. प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है.

जीवन में कुछ शुभ घटनाएं घटित होने की संभावनाएं नजर आ रही है. जैसे प्रेम संबंध, शादी या संतान का जन्म. अपने आसपास के वातावरण से सावधान रहें. कुछ लोग शुभचिन तक बनकर आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं. ऐसे लोगों की पहचान करें. किसी के जीवन में हस्तक्षेप ना करें. यदि कोई कार्य गलत लग रहा है. तो उसको करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें. सही बात का समर्थन करें. सत्य का साथ दे.यदि किसी कार्य को करने के लिए मन राजी ना हो.तो उस कार्य को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें.

स्वास्थ्य: त्वचा रोग में सुधार हो सकता है.मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के अवसर आ सकते है.धन का निवेश सोच समझकर करें.

रिश्ते: अपने बड़ों को उचित सम्मान दें.जीवनसाथी को सम्मान दें.

---- समाप्त ----