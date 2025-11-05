scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 5 November 2025: कन्या राशि वालों को प्राप्त हो सकता है रुका हुआ धन, कार्यक्षेत्र में प्राप्त हो सकती है सफलता

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 5 November 2025: अपनी योजनाओं को लोगों के साथ साझा ना करें. कई बार लोग द्वेष भावना से आपकी योजना को नुकसान पहुंचाने मंशा बना सकते हैं.  जिसके कारण आप कार्य में अपेक्षित सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे.

कन्या (Virgo):-
Cards:- Eight of cups

व्यवसाय में मिली हार ने आपको काफी कुछ सिखाया है. जिसके चलते आप अब लोगों को परखने की शक्ति रख सकते हैं. किसी भी नए व्यक्ति पर आसानी से विश्वास न करने की आपकी आदत आपको आगे चलकर किसी बड़े नुकसान से बचा सकती हैं. ऐसी संभावना बन रही है. अपनी योजनाओं को लोगों के साथ साझा ना करें. कई बार लोग द्वेष भावना से आपकी योजना को नुकसान पहुंचाने मंशा बना सकते हैं.  जिसके कारण आप कार्य में अपेक्षित सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे. कुछ समय से आपके और जीवनसाथी के बीच काफी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है. इसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति आ सकती हैं. एक बार आपसी बातचीत कर एक दूसरे को सुधारने का मौका दिया जा सकता है.  इस बात को समझने की कोशिश करें.  किसी स्थिति में आप इस बात पर विचार कर सकते हैं. कि कार्य क्षेत्र में अभी तक के आपके जीवन में आपने कितनी सफलताएं प्राप्त की है.  और यदि आप विफल हुए हैं. तो उस विफलता का कारण क्या था. इस बात का आकलन कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: कुछ समय से तो अच्छा संबंधी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. इस समय घरेलू उपचार पर पूर्ण विश्वास करने की जगह किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह ले लेना इस समस्या से आपको बाहर ला सकता है. 

आर्थिक स्थिति: कहीं से रुका हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद बन रही है.  इस धन का उपयोग एक नए वाहन को खरीदने में कर सकते हैं.  ऐसा आप विचार कर रहे हैं.  

रिश्ते: जीवनसाथी के व्यवहार में एक अलग सा बदलाव नजर आ सकता है.  यह बदलाव आपको अजीब सा महसूस होगा. 

