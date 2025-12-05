scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 5 December 2025: कन्या राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, हो सकता है धन लाभ

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 5 December 2025: नए लोगों के साथ कार्य करते समय उस कार्य की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें. आपकी अज्ञानता दूसरों के लिए फायदेमंद हो सकती है.  अपने कार्य की सफलता का श्रेय दूसरों को न लेने दें.

कन्या (Virgo):-
Cards:- Eight of swords 

व्यर्थ के विचारों से बाहर निकले.  किसी पर अति विश्वास ना करें. अपने कार्यों को स्वयं पूर्ण करने का प्रयास करें. विचारों में आ रही उथल-पुथल के चलते तनाव हो सकता है. धैर्य और संयम के साथ कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें.  किसी ऐसी स्थिति को अनदेखा न करें, जो आगे चलकर आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकती हैं.  हो सकता है, कि कोई करीबी आपके धन की चोरी कर रहा हो. उस पर विश्वास के चलते इस बात पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है. यह स्थिति आगे चलकर खतरनाक हो सकती है. आर्थिक मामलों से संबंधित सभी अधिकार अपने पास सुरक्षित रखें.  नए लोगों के साथ कार्य करते समय उस कार्य की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें. आपकी अज्ञानता दूसरों के लिए फायदेमंद हो सकती है.  अपने कार्य की सफलता का श्रेय दूसरों को न लेने दें. ये आपकी योग्यता और काबिलियत को प्रभावित करेगी.  उच्च अधिकारियों के सामने खुद को बेहतर साबित करने के प्रयास सफल होंगे.  किसी परिस्थिति में खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं.  अपने हिम्मत और साहस के साथ इस स्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकाल सकेंगे. खुद पर विश्वास बनाए रखें. अपनी कमजोरी को किसी के सामने व्यक्त न करें.  लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं. 

स्वास्थ्य: जल्दबाजी के चलते सिर में चोट लग सकती है.  अपने स्वभाव में आए इस हड़बड़ी पन को कम करें. 

आर्थिक स्थिति: समय-समय पर अपनी आर्थिक स्थिति में आ रहे परिवर्तनों पर नजर डालते रहे दूसरे की परेशानी में की गई.  आर्थिक मदद को सामने वाला आपकी कमजोरी ना समझ ले.  इस बात का ध्यान रखें. 

रिश्ते: लोगों के व्यवहार कुछ समझने का प्रयास करें.  कभी-कभी व्यवहार में आया परिवर्तन सामने वाले की सोच को व्यक्त कर सकता है. 

