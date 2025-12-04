Kanya Tarot Rashifal 4 December 2025: कन्या राशि वाले उम्मीद से बढ़कर रह सकते हैं आगे, मिल सकती है कोई खुशखबरी

कन्या (Virgo):-

Cards:- Six of cups

लंबे समय से चले आ रही थकान और तनाव से मुक्ति प्राप्त हो सकती है. अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर इन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे हो सकता है, कि इस समय पुरानी यादों को अपने जीवन से बाहर निकालने की जरूरत महसूस कर रहे हो. ऐसी स्थिति में विचारों में सकारात्मक बनाए रखें. किसी कार्य को पूरा करने के चलते सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति से मुलाकात करना पड़ सकती है. हो सकता है, कि इस समय यह कर मुश्किल प्रतीत हो रहा हो. किंतु जब इस कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे. तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी. अपने सहयोगी के कार्य से परेशान हो सकते हैं. उम्मीद के मुताबिक कार्य न होने से कार्य की सफलता प्रभावित होगी. दूसरों की गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे. सामने वाले को इस बात की चेतावनी दे सकते हैं, कि वह अपनी गलतियों को ना दोहराएं. ननिहाल पक्ष से खुशखबरी प्राप्त हो सकती है. परिवार में बड़े बुजुर्ग की बिगड़ी तबीयत में सुधार नजर आ रहा है.

स्वास्थ्य: जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें. बढ़ते हुए वजन पर नियंत्रण आवश्यक है.

आर्थिक स्थिति: धन का संचय करें. आगे चलकर धन की आवश्यकता पड़ सकती है.

रिश्ते: कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारी के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं. पूर्व में किसी गलतफहमी के चलते तनाव बना हुआ था.

