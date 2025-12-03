Kanya Tarot Rashifal 3 December 2025: नए घर को खरीदने की योजना बना सकते हैं, कर्ज की अधिकता रहेगी

कन्या (Virgo):-

Cards:- Ace of swords

कुछ नई योजनाएं शुरू हो सकती है. पूरे जोश के साथ काम पूरे कर सकते हैं. अटके हुए कार्य शुरू हो सकते है. नए रिश्ते बनेंगे. कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी कुछ बदलाव कर सकता है. जिसके चलते काफी स्थानांतरण हो सकते हैं. अपने विचारों में सकारात्मक लाएं. भावनाओं में बहकर गलत निर्णय न लें. यदि निर्णय लेने में दुविधा हो रही है. तो धैर्य और शांति के साथ निर्णय का पुनर्विलोकन करें. जल्दबाजी में कार्य पूरा करने का प्रयास न करें.

क्रोध और चिडचिडाहट बढ़ सकती है. कार्य को समय पर पूरा न कर पाने के कारण मन असंतुष्ट हो सकता है. कोरी भावनाओं में बहकर निर्णय न लें. चुनौतियों का डटकर सामना करें. चुनौतियों में अक्सर अच्छे अवसर छिपे हुए रहते हैं. किसी समस्या से निजात पाने के लिए शक्ति का उपयोग न करें. इसमें नुकसान हो सकता है. कार्यों को समय पर पूरा करें. समस्याओं से घिरा होने के बाद भी आत्मविश्वास को कायम रखें.

स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है. संक्रमण के चलते बुखार हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: नए घर को खरीदने की योजना बना सकते हैं. कर्ज की अधिकता रहेगी.

रिश्ते: पति-पत्नी के बीच अनबन बढ़ सकती है. बातचीत से रिश्ते सुधारने का प्रयास करें.

