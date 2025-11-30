scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 30 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: संपत्ति में वृद्धि होगी, मित्र प्रसन्न रहेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 30 November 2025, Virgo Horoscope Today: व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान बढ़त पर रहेगा. आस्था संस्कार पर जोर रखेंगे. विविध उपलब्धियों पर जोर रहेगा. जीवन स्तर संवरेगा.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - साझा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. औद्योगिक प्रयास गति पाएंगे. कामकाज में निरंतरता बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रहेंगे. करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा. टीम भावना से लाभ होगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सामूहिक उन्नति पाने के अवसर बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान बढ़त पर रहेगा. आस्था संस्कार पर जोर रखेंगे. विविध उपलब्धियों पर जोर रहेगा. जीवन स्तर संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करेंगे. योजनागत प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. कामकाज में प्रभावकारी स्थिति बनी रहेगी. पेशेवर सफलता पाएंगे. वरिष्ठों को साथ लेंगे. प्रबंधन में उत्साही रहेंगे. साझीदारी पर जोर बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. लेनेदेन के विषयों में साहस दिखाएंगे. साख सहकार में वृद्धि होगी. योजनाओं को गति देंगे. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. संपत्ति में वृद्धि होगी.

सम्बंधित ख़बरें

उतावली से बचें, स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं 
धन की स्थिति में सुधार होगा, प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी 
मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, उधार लेनदेन से बचें 
कन्या राशि वाले सभी कार्य करें ईमानदारी के साथ, जानें कैसा जाएगा आज का दिन 
कन्या राशि वाले अपरिचितों से दूरी रखेंगे, सहज भेंट के अवसर बनेंगे 

प्रेम मैत्री- घर में सर्वश्रेष्ठ वातावरण बना रहेगा. परिजनों के साथ उमंग उत्साह से रहेंगे. प्रियजनों को समय देंगे. अपनों से सहयोग बढ़ाएंगे. मन के मामले सुखद रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. स्वजनों से शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. विश्वास जीतेंगे. मित्र प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता से काम लेंगे. तेजी बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण पर बल रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. मनोबल बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 और 5

शुभ रंग : अंजीर समान

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. आत्माविश्वास बढ़ाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement