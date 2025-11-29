scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 29 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: उतावली से बचें, स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं

Aaj ka Kanya Rashifal 29 November 2025, Virgo Horoscope Today: कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह व दिखावे से बचें. कामकाजी विषयों में रुचि रहेगी. सेवाक्षेत्र विश्वास बना रहेगा.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या - पेशेवर लोगों से तालमेल बनाकर चलें. कार्यक्षेत्र में सक्रियता और संतुलन बढ़ाएं. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. निर्णय लेने में सजग होंगे. कामकाजी मामलों में समन्वय रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भेंट व चर्चा में सूझबूझ व सावधानी बनाए रहें. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. उधार के लेनदेन में सहजता बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. विविध मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह व दिखावे से बचें. कामकाजी विषयों में रुचि रहेगी. सेवाक्षेत्र विश्वास बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- रुटीन गतिविधियों में निरंतरता बनाए रखेंगे. अनुबंध व प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अधिनस्थ सहज प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. उतावली से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. नौकरी पर जोर होगा. कार्यगति सामान्य रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति दबावपूर्ण बनी रह सकती है. लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी न करें. कार्यव्यवस्था पर जोर दें. लापरवाही में नुकसान की आशंका है. निवेश नियंत्रित रखें. प्रलोभन आने से बचें.

सम्बंधित ख़बरें

मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, उधार लेनदेन से बचें 
कन्या राशि वाले सभी कार्य करें ईमानदारी के साथ, जानें कैसा जाएगा आज का दिन 
कन्या राशि वाले अपरिचितों से दूरी रखेंगे, सहज भेंट के अवसर बनेंगे 
कन्या: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, काम समय पर पूरा होगा 
यात्रा से लाभ होगा, क्रोध से बचना होगा 

प्रेम मैत्री- मित्रों व करीबियों की बातों को हल्के में नहीं लेंगे. रिश्तों को अपनाने का प्रयास करेंगे. व्यर्थ चर्चा व संवाद में नहीं आएंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहें. उचित अवसर का इंतजार बनाए रखें. अफवाहों को बढ़ावा देने से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- कामकाज में निरंतरता रखें. स्वास्थ्य जांच पर जोर होगा. संकेतों में सजग बने रहेंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे.
शुभ अंक : 2 4 5 और 8

Advertisement

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें.  न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. ठगी से बचें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement