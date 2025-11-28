scorecardresearch
 
आज 28 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले सभी कार्य करें ईमानदारी के साथ, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Aaj ka Kanya Rashifal 28 November 2025, Virgo Horoscope Today: नियम अनुशासन पर जोर देंगे. व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. निरंतरता पर ध्यान देंगे. पेपरवर्क में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे.

कन्या - कामकाज में धैर्य बढ़ाए रहें. समय प्रबंधन को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण मामलों में हड़बड़ी न दिखाएं. कामकाजी प्रयासों में रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. नियम अनुशासन पर जोर देंगे. व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. निरंतरता पर ध्यान देंगे. पेपरवर्क में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. सफेदपोष ठगों से बचाव रखें. विवेक विनम्रता बनाए रहें. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. मेहनत और लगन से कार्य करेंगे. उचित जगह बनाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- जोखिम उठाने से बचें. व्यवसायिक विषयों में सहयोग बनाए रहें. संस्थागत कार्यों में गति आएगी. श्रमशीलता में वृद्धि होगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. पेशेवर संबंधों को महत्व देंगे.

धन संपत्ति-- बैंकिग कार्य गति लेंगे. लोन के प्रकरण गति पाएंगे.यवसायिक मामलों में सतर्कता बढ़ाएं. कार्ययोजना व प्रबंधन पर जोर होगा. सबको साथ लेकर चलें. कार्यगति नियमित रहेगी. उधार से बचें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में लापरवाही न बरतें. संबंधों को सम्मान दें. रिश्तों में ऊर्जा बनी रहेगी. सावधानी से संबंध आगे बढ़ाएंगे. स्वजनों का सम्मान बनाए रखें. अपनों के समक्ष व्यवस्तता की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता रहेगी. करीबी सहयोगी रहेंगे. गोपनीयता का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- संकेतों पर ध्यान देंगे. नियमित जांच पड़ताल बनाए रखें. खानपान में सावधान रहें. रहन सहन सामान्य रहेगा. सीख सलाह को अनदेखा न करें.

शुभ अंक : 1 3 5 और 6

शुभ रंग :  फिरोजी

आज का उपाय : देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. सावधान रहें.

