आज 27 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले अपरिचितों से दूरी रखेंगे, सहज भेंट के अवसर बनेंगे

कन्या - महत्वपूर्ण कार्यों को लंच तक पूरा करने की कोशिश बनाए रखें. प्रेम स्नेह में सुखद स्थिति रहेगी. मित्र सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे. कामकाजी जिम्मेदारी पूरा करने का भाव रहेगा. नीतिगत बातों को ही व्यवहार में लाएं. हल्की चर्चा को अनदेखा करें. संसाधनों पर जोर रहेगा. आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाएं. विपक्षियों पर दबाव बढ़ाएंगे. आर्थिक लेनदेन पर फोकस होगा. बैंक लोन के कार्य बनेंगे. उधार से बचें. प्रतिभा और प्रदर्शन पर ध्यान दें.

नौकरी व्यवसाय- अन्य की बातों में न आएं. पेशेवरों के साथ तालमेल बनाएं. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें. उधार के लेनदेन से बचें. सेवाक्षेत्र में परिणाम संवरेंगे. उतावली न करें.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष संतुलित बनाए रखेंगे. निवेश करने में जल्दबाजी से बचेंगे. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बना रहेगा. लेनदेन में सजग रहें. व्यापार में रुटीन संवारें.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में देरी न करें. अपनों से जरूरी संवाद में दबाव में नहीं आएं. प्रेम स्नेह के मामलों में सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में आवेश में नहीं आएं. संबंधों में भरोसा बनाए रखें. सहज भेंट के अवसर बनेंगे. भावुकता पर अंकुश रखें. भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक सक्रियता बनाए रखें. संकेतों पर ध्यान दें. अनुशासन बढ़ाएं. मौसमी सावधानियों पर जोर रखें. सेहत के मामले प्रभावित रह सकते हैं.

शुभ अंक : 2 3 5

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. तर्कशक्ति बढ़ाएं.

