आज 26 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: व्यापार में सफलता से उत्साहित रहेंगे, पेशेवर मामलों सक्रियता आएगी

कन्या- उद्योग व्यापार में बेहतर रहेंगे. मित्र सहयोग बनाए रहेंगे. पेशेवर रुटीन पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारों से जरूरी जानकारी साझा करेंगे. कार्ययोजनाओं में गति बनी रहेगी. लाभ प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. सूझबूझ और विनय विवेक से कार्य साधेंगे. मित्रों के सहयोग से कार्य पूरे होंगे. परस्पर सहयोग और विश्वास बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. तेजी का भाव बना रहेगा. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. मामले लंबित रखने से बचें. सहकारिता बढ़ाने का प्रयास रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर ग्रोथ तेज बनी रहेगी. व्यापार में सफलता से उत्साहित रहेंगे. पेशेवर मामलों सक्रियता आएगी. प्रतिभा कौशल से जगह बनाएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवार पर रहेगा. नवीन विषयों में रुचि रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिकी को बेहतर बनाए रखेंगे. व्यावसायिक उन्नति के मौके बनेंगे. प्रशासन व प्रबंधन को बल मिलेगा. इच्छित परिणाम पाने से मनोबल बढ़ा रहेगा. साहसिक कार्यों में पहल बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में प्रभावी रहेंगे. संतान शुभ समाचार मिलेगा. घर में उमंग उत्साह बना रहेगा. प्रेम स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा. निजी संबंधों में विनम्रता रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. सुखद पलों की निर्मिति होगी. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कलात्मकता बल पाएगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. विनय विवेक पर फोकस बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 1 5 8

शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. तेजी बनाए रखें.

तुला- घर में सबसे सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश बढ़ाएंगे. प्रबंधन में संवार से कामकाज बेहतर होगा. अपनों की मदद के लिए प्रयासरत रहेंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. वरिष्ठों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. भावावेश में नहीं आएंगे. वरिष्ठों की अवहेलना व अनदेखी से बचें. अपनों की खुशी पर जोर होगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवस्थित बना रहेगा. व्यावसायिक प्रयास संवारेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. प्रबंधन पर होगा. साहस पराक्रम बढ़ेगा. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे.

धन संपत्ति- उपयोग की वस्तुओं की खरीदी करेंगे. भवन वाहन के प्रयास बनेंगे. आर्थिक प्रयासों में सूझबूझ दिखाएंगे. वाणी व्यवहार पर अंकुश रखेंगे. प्रतिभा से लाभ संवारेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. बड़प्पन रखें.

प्रेम मैत्री- घरवालों की बातों के प्रति अतिसंवेदनशील नजरिए से बचें. परिवार पर फोकस रहेगा. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएं. रिश्तों में विश्वास रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ के वाद विवाद से बचें. कामकाजी उपलब्धियां बढ़ी रहेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे. मनोबल बढ़ाए रखें.

शुभ अंक : 5 6 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. झूठ व दिखावे से बचें.

