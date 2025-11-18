scorecardresearch
 

आज 18 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या वालों को आज मिलेगा परिवार का सहयोग, नए अवसर और स्वास्थ्य पर दें ध्यान

Aaj ka Kanya Rashifal 18 November 2025, Virgo Horoscope Today: आज कन्या राशि के जातकों के लिए परिवार और संबंध मजबूत रहेंगे. कामकाज और आर्थिक मामलों में सफलता के मौके बढ़ेंगे. स्वास्थ्य बनाए रखने पर जोर रहेगा.

कन्या - परिवार के लोगों का सहयोग बना रहेगा. बड़ों की सीख और सलाह से आगे बढ़ें. मेहमानों के प्रति आदरभाव बनाए रखेंगे. वाणी और व्यवहार में सहजता रहेगी. चारों ओर सफलता मिलेगी. कामकाज में भरोसा बढ़ा रहेगा. इच्छित लक्ष्य पाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. सभी प्रभावित होंगे. निजी आयोजन में शामिल हो सकते हैं. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. भेंटवार्ता में आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विनम्रता और सहनशीलता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - आर्थिक लेनदेन में उत्साह दिखाएंगे. वित्तीय अवसरों को भुनाएंगे. संपर्क और संवाद का लाभ उठाएंगे. रूटीन बेहतर रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. वित्तीय लाभ बढ़ेगा. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

धन संपत्ति - बचत पर जोर रहेगा. संग्रह और संरक्षण का भाव रखेंगे. प्रबंधन सहयोगी होगा. सभी मामलों में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. परंपरागत विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. धनवृद्धि में रुचि रहेगी. संपत्ति में रुचि बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री - रक्तसंबंधों को मधुर और सहज बनाए रखेंगे. रिश्तों को बखूबी संवारेंगे. वाणी और व्यवहार मधुर रहेगा. प्रियजनों से भेंट बढ़ेगी. सभी के प्रति स्नेह रखें. निजी विषयों में धैर्य से काम लेंगे. भेंट और संवाद में फोकस बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बने रहेंगे. कुल से करीबी बढ़ेगी. भावुकता से बचेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल - संस्कारों को बढ़ावा देंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वचन निभाएंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. मनोबल से काम लेंगे. सहज वातावरण रखेंगे. जिद से बचेंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 9.

शुभ रंग: खाकी.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अनजान से दूर रहें.

