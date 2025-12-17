आज 17 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों की बढ़ सकती है कामकाजी यात्रा, करियर विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे

कन्या - सामाजिकता के प्रयासों में तेजी आएगी. सामूहिक सरोकारों में रुचि बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी स्थिति रखेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे. सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. सहकारी मामलों पर ध्यान देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. उत्साह एवं पराक्रम प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. भाई बंधुओं से जुड़ाव बढ़ाकर रखेंगे. कार्य व्यापार अपेक्षित बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी आएगी. कामकाजी यात्राएं बढ़ सकती हैं. सहयोगियों पर भरोसा जीतेंगे. अनुबंधों में पहल करने का भाव रहेगा. करियर व्यवसाय में चर्चा संवाद बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. हितलाभ बेहतर रहेगा. वित्तीय स्थिति संवार पाएगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता बढ़त पर रहेगी. करियर विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा.

प्रेम मैत्री- घर में सुखकर वातावरण रहेगा. अपनों के साथ आनंद से रहेंगे. सहज व्यवहार बनाए रखेंगे. परिजनों के साथ मिलकर रहेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान बढ़ाएंगे. सुख सौख्य और सहयोग बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आसपास का वातावरण सकारात्मक रहेगा. मनोयोग से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : गहरा हरा

आज का उपाय : सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश का पूजन वंदन करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. साहस बढ़ाएं.

