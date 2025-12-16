आज 16 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: बैंकिंग कार्योंं को बढ़ाएंग, अवसरों का लाभ उठाएंगे

कन्या - सूझबूझ व सक्रियता से विविध प्रयासों में गति लाएंगे.हितलाभ बेहतर बने रहेंगे.औद्योगिक प्रयासों में तेजी रहेगी.निसंकोच आगे बने रहेंगे.साझा प्रबंधन मे सफलता मिलेगी.चहुंओर तेजी बनी रहेगी.जिम्मेदारों संपर्क संचार बेहतर रहेगा.श्रेष्ठ जन घर आएंगे.साज संवार में रुचि बनी रहेगी.रुटीन कार्योंं को बढ़ावा देंगे.घर में अनुशासन रखेंगे.रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी.आर्थिक मामलों को गति मिलेगी.भव्यता और साज संवार बनी रहेगी.उत्सव से जुड़ेंगे.भेंट के अवसर बनेंगे.
नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक कार्य पक्ष में बनेंगे.लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.विविध कार्योंं में गति आएगी.पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे.विविध प्रयासों में अनुकूलता रहेगी.लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.वचन पालन बनाए रखेंगे .
धन संपत्ति- वित्तीय स्थिति सुखद रहेगी.संग्रह संरक्षण में वृद्धि बनी रहेगी.श्रेष्ठ योजनाओं को आगे संवारेंगे.बचत एवं बैंकिंग कार्योंं को बढ़ाएंगे.अवसरों का लाभ उठाएंगे.पैतृक व्यवसाय व संपत्ति पर ध्यान देंगे.
प्रेम मैत्री- अपनों से सुखद सूचनाएं प्राप्त होंगी.इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे.भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.अतिथियों का आदर सम्मान बना रहेगा.प्रेम स्नेह के प्रयास बनेंगे.संस्कारों को बढ़ावा देंगे.बड़ा सोचेंगे. घर में शुभ संचार बना रहेगा.परिजन सहयोगी होंगे.कुटुम्बियों संग तालमेल बढ़ाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवारेंगे.खानपान आकर्षक होगा.धनधान्य बढ़ेगा.मनोबल ऊंचा रहेगा.स्वयं पर ध्यान देंगे.स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
शुभ अंक : 1 5 7 और 9
शुभ रंग : खाकी
आज का उपाय : रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें.लाल वस्तुएं दान करें.आदरभाव रखें.वचन निभाएं.