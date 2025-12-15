आज 15 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले पेशेवर विषयों में पाएंगे तेजी, आर्थिक प्रयास में रहेगी बढ़त

कन्या - घर में खुशियों का संचार बढ़ा रहेगा. उत्सव आयोजन में शामिल होना संभव है. अनुकूलन का स्तर बढ़त पर रहेगा. पारिवारिक मामलों में सुख सौख्य रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रक्त संबंध बल पाएंगे. सकियता और साहस बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. भव्यता पर जोर रखेंगे. उत्सव आनंद बना रहेगा. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था अध्यात्म के अवसर बढ़ेंगे. शुभकार्य की रूपरेखा बनेगी. साज संवार बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक प्रयास बढ़त पर बने रहें. पेशेवर विषयों में तेजी रहेगी. वित्तीय अवसरों को भुनाएंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. वित्तीय लाभ बढ़ेगा. बड़प्पन का भाव रहेगा.

धन संपत्ति- बचत में बढ़त रहेगी. संग्रह संरक्षण पर फोकस होगा. प्रबंधन सहयोगी होगा. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. परंपरागत विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. धनवृद्धि में रुचि रहेगी. पद प्रतिष्ठा व संपत्ति के मामलों में रुचि बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- कुल परिवार के लोगों व रक्त संबंधियों से भेंट होगी. रिश्ते अनुकूल बने रहेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करेंगे. सौंदर्यबोध बढे़गा. सबको साथ लेकर चलेंगे. पारिवारिक मामलों को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. अपनों के लिए सहजता बनाए रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार मधुर बनाए रखेंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. विश्वास बना रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 6 9

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : महादेव शिवशंभू की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. तेजी बढ़ाएं.

