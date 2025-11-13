scorecardresearch
 

आज 13 नवंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले निवेश पर देंगे जोर, बजट को अनदेखा नहीं करें

Aaj ka Kanya Rashifal 13 November 2025, Virgo Horoscope Today: न्यायिक विषयों में ढिलाई से बचें. रिश्ते संवारेंगे. सहजता और प्रसन्नता बनाए रखेंगे. दान धर्म बढ़ेगा. दिखावे में रुचि बढ़ेगी. निवेश पर जोर रहेगा. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं.

virgo horoscope
कन्या - सूझबूझ से आगे बढ़ने का समय है. तैयारी बनाए रखें. आय पूर्ववत् बनी रहेगी. खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है. दूर देश के मामले सकारात्मक रहेंगे. न्यायिक विषयों में ढिलाई से बचें. रिश्ते संवारेंगे. सहजता और प्रसन्नता बनाए रखेंगे. दान धर्म बढ़ेगा. दिखावे में रुचि बढ़ेगी. निवेश पर जोर रहेगा. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं. लोभ व प्रलोभन में न आएं. विपक्ष से सावधान रहें. लेनदेन में सजग रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखें. सतर्कता बढ़ाएं. उधार के लेनदेन से बचें. तर्कशील रहें.

नौकरी व्यवसाय- लिखापढ़ी में स्पष्टता बढ़ाए रखेंगे. लेनदेन में रुचि बढ़ाएंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. दूर देश के विषयों में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत कोशिशों को बल मिलेगा. लक्ष्य पाने पर जोर होगा. भूलचूक की स्थिति में आने से बचें.

धन संपत्ति- कोर्ट कचहरी के मामले प्रभावित रह सकते हैं. निवेश पर जोर बना रहेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. योग्य जनां से भेंट बनाए रखेंगे. जरूरी कदम उठाने पर जोर होगा. बजट को अनदेखा नहीं करें.

प्रेम मैत्री- सहजता सामंजस्य से संबंधों को मजबूती देंगे. रिश्तों में सक्रियता शुभता बनी रहेगी. अपनों की खुशी के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे. क्षमता से अधिक खर्च कर सकते हैं. प्रियजनों को मूल्यवान भेंट उपहार देंगे. प्रस्ताव मिलेंगे. विनम्रता बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह बनाए रखेंगे. मधुर व्यवहार रखेंगे. सभी का सहयोगी होंगे. रहन-सहन संवार पर रहेगा. सेहत के प्रति सजग रहें. अनुशासन बढ़ाएं. मितभाषी रहें.

शुभ अंक : 1 3 7 और 9  

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : भगवान विष्णु और लक्ष्मीजी की पूजा करें. लाल पीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाएं. तर्क पर जोर रखें. न्यायशीलता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
