आज 12 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: पेशेवर वादविवाद में न पड़ें, बजट की अनदेखी न करें

कन्या - बजट की अनदेखी से बचें. करियर कारोबार में धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें. स्थितियां पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. न्यायिक मामलों पर फोकस रखेंगे. रिश्तों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. खर्च निवेश नियंत्रित बनाए रखेंगे. दूर देश के मामलों पर जोर रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. मामले लंबित रहने की आशंका है. पेशेवर वादविवाद में न पड़ें. बजट की अनदेखी न करें. व्यावसायिक कार्योंं में भूलचूक से लाभ प्रभावित हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में सजग रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्योंं को नियंत्रित गति से आगे बढ़ाएंगे. ढिलाई व लापरवाही नहीं करेंगे. पेशेवर यात्रा में सावधानी बढ़ाएंगे. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. न्यायिक विषयों में गति आने की संभावना है. कार्योंं में स्पष्टता लाएं.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष साधारण रहेगा. निजी मामलों में पहल से बचें. वचन व जिम्मेदारी निभाएं. उधार के लेनदेन से बचें. जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें. कामकाज में अनुशासन बनाए रहें. जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में असहज स्थिति बनी रह सकती है. स्वजनों की बातों को अनदेखा करें. व्यक्तिगत संबंधों में सावधान रहेंगे. प्रेम स्नेह में प्रियजनों को उपहार दे सकते हैं. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रखें. अन्य की खूबियों को अनदेखा न करें. विनय विवेक बढ़ाए रहें. रिश्तों में सहजता से काम लें.

स्वास्थ्य मनोबल- जल्दबाजी व दिखावे में नहीं दिखाएं. नियमपालन बढ़ाएं. बड़ों की बात सुनें. आवेश में निर्णय न लें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. रहन-सहन सुधरेगा.

शुभ अंक : 3 5 और 6

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. व्यर्थ खर्च न करें.

