आज 11 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या वालो करियर और संबंधों में बनाए रखें संतुलन, जानिए क्या कहते हैं सितारे

कन्या - आवश्यक मामलों में ढिलाई न बरतें. रूटीन कार्यों को समय पर पूरा करें. जल्दबाजी और अनदेखी में महत्वपूर्ण विषय प्रभावित हो सकते हैं. रिश्तों का सम्मान बनाए रखें. यात्रा पर जा सकते हैं. संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस और विवाद में न पड़ें. व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखें. दान और धर्म बनाए रखें. न्यायिक मामलों में सावधानी से आगे बढ़ें. नीति और नियमों का पालन बनाए रखें. सफलता का प्रतिशत साधारण रहेगा.

नौकरी व्यवसाय - व्यावसायिक मामले पूर्ववत बने रहेंगे. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ें. अतार्किक बातों और अफवाहों पर ध्यान न दें. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस रखें.

धन संपत्ति - आर्थिक लेनदेन में असावधानी से बचें. करियर और व्यवसाय में स्पष्टता रखें. खर्च और निवेश बढ़ा रह सकता है. न्यायिक मामलों में सजग रहेंगे. धूर्त से दूरी बनाएं. बहस और विवाद में न पड़ें. बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री - करीबियों की बातों को अनसुना न करें. औरों की कमियों को उजागर करने से बचें. धैर्य से रिश्ते संवारें. मित्रों संग सहजता रखें. प्रेम-स्नेह में सहजता रहेगी. स्वजनों से सकारात्मकता बढ़ाएं. आवश्यक चर्चा में शामिल हों. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों में नियमितता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल - संवाद में धैर्य दिखाएं. बहस और विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. अनुशासन बढ़ाएं. आवेश में निर्णय न लें. मनोबल बनाए रखें.

शुभ अंक : 2, 3 और 5

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विनम्र बने रहें.

