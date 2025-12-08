आज 8 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: लाभ बढ़ाने में सफल होंगे, पहल बनाए रहेंगे

कन्या - आर्थिक मामलों में योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. आयवृद्धि पर जोर देंगे. वित्तीय लाभ संवार पाएगा. प्रिय के संग सुखद पल बिताएंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास गति पाएंगे. निजी विषयों में सक्रियता आएगी. मान सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास सफल होंगे. करियर में अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न प्रयासों में लाभ संवारेंगे. आय के एक से अधिक स्त्रोत बन सकते हैं. सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- सफलता के अवसर बढ़त पर रहेंगे. लाभ का प्रतिशत संवरेगा. लेनदेन में प्रभाव बढ़ेगा. सूझबूझ से इच्छित जगह बनाएंगे. समकक्ष प्रभावित होंगे. कामकाजी सक्रियता बढ़ैगी. उचित प्रस्ताव पाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय स्थिति बेहतर रहेगी. भेंट व साक्षात्कार में सफल होंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. आर्थिक अवसरों में वृद्धि रहेगी. लाभ बढ़ाने में सफल होंगे. पहल बनाए रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रिय के साथ सुख से समय बिताएंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. रिश्तों को साधेंगे. संबंधों में उत्साह बना रहेगा. प्रेम प्रसंगों में अनुकूलन रहेगा. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. करीबियों के साथ मनोरंजक यात्रा संभव होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- उचित निर्णय ले पाएंगे. घर में खुशी बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. रहन सहन संवरेगा. वरिष्ठों की सुनेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2 5 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. लक्ष्य रखें.

---- समाप्त ----