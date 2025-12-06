आज 6 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वालों के आर्थिक मामले सकारात्मकता रहेंगे, विविध उपलब्धियां बढ़ेंगी

कन्या - शासन प्रशासन से जुड़े कार्या में अवसर बढ़ेंगे. करियर कारोबार में उछाल आएगा. कला कौशल को बल मिलेगा. सभी साथ व सहयोग बनाए रहेंगे. करियर कारोबार प्रभावी रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियां में आगे रहेंगे. योजनागत प्रयासों के बढ़ावा मिलेगा. पैतृक विषय सकारात्मक बने रहेंगे. प्रबंधकीय मामला में इच्छित परिणाम बनेंगे. घर में आनंद का वातावरण रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. नवीन कार्यों में गति आएगी. संवाद संपर्क बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन के प्रयासों में तेजी रहेगी. आर्थिक मामले सकारात्मकता रहेंगे. स्पर्धा का भाव बना रहेगा. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्यभेद में बेहतर रहेंगे. विविध उपलब्धियां बढ़ेंगी. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में खुशी बढ़ाएंगे. हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में साहस बढ़ेगा. मन के रिश्ते मधुर रहेंगे. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएंगे. प्रियजनों संग वक्त बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सहकार को बढ़ावा मिलेगा. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. संकोच दूर होगा.

शुभ अंक : 1 6 और 7

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनि का स्मरण बढ़ाएं. तेल तिलहन का दान करें. मदद बनाए रखें.

