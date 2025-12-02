scorecardresearch
 
आज 2 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: कन्या राशि वाले प्रेम संबंधों से रहें सतर्क, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Aaj ka Kanya Rashifal 2 December 2025, Virgo Horoscope Today: भेंटवार्ता में गंभीर व सहनशील रहेंगे. आर्थिक क्षेत्रों में आकस्मिकता रहेगी. संकेतों को अनदेखा न करें. परिजनों का समर्थन बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार में सहज संतुलन रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

virgo horoscope

कन्या - सेहत से समझौता करने व मौसमी सावधनियों में लापरवाही बरतने से बचें. परिवार के लोगों से सजगता बनाए रखें. सब से बना़कर चलें. भेंटवार्ता में गंभीर व सहनशील रहेंगे. आर्थिक क्षेत्रों में आकस्मिकता रहेगी. संकेतों को अनदेखा न करें. परिजनों का समर्थन बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार में सहज संतुलन रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर अतिरिक्त ध्यान देंगे. अपनों की सीख सलाह को नजरअंदाज न करें. अवसरों को भुनाएं.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक लेनदेन साधारण रहेगा. विरोधियों से सजग रहें. आय का प्रतिशत सामान्य रहेगा. जरूरी सूचनाएं मिल सकती हैं. जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. अनुशासन व नियंत्रण बढ़ाएं.

धन संपत्ति- व्यापारिक गतिविधियां में सावधानी बढ़ाएं. लेनदेन में पहल से बचें. कारोबार के प्रयास साधारण रहेंगे. परिस्थितियां में स्पष्टता रखेंगे. विविध चुनौतियां बनी रहेंगी. सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे.

प्रेम मैत्री- मेहमानों का घर आगमन होगा. कुल परिवार के लोगों से बनाकर चलेंगे. प्रेम संबंधों में सतर्क रहेंगे. बड़़प्पन से आगे बढ़ेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर चलें. परिजनों से भेंट संवाद व स्नेह बनाए रखें. पारिवारिक विषयों में फोकस बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में सजग रहें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. वादा वचन निभाएं. उत्साह और मनोबल से काम लें. अड़ियलपन से बचें.

शुभ अंक : 2 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अपरिचित से दूर रहें.

---- समाप्त ----
