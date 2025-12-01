आज 1 दिसंबर 2025 कन्या राशिफल: उत्साह मनोबल ऊंचा होगा, जल्द भरोसे में नहीं आएं

कन्या - आर्थिक अनुबंधों में तेजी बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. कामकाज में उछाल बना रहेगा. उद्योग व्यापार में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. मित्रों व स्वजनों का सहयोग रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. औद्योगिक कार्य पूरे कर लेने का प्रयास रखेंगे. कामकाजी ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. घर परिवार में आनंद का माहौल बना रहेगा. वित्तीय मामलो में उपलब्धियां बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार में इच्छित परिणाम बने रहेंगे. प्रबंद्यकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयास बल पाएंगे. टीम वर्क में बेहतर करेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. कारोबारी मामले संवार पर रहेंगे. स्पष्टता बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- लाभ का स्तर ऊंचा बना रहेगा. विविध परिणाम उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. हितलाभ बढ़ा रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. चर्चा में उत्साह बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- मानसिक संबंधों को मजबूत बनाए रहेंगे. वातावरण में सहजता सरलता रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएं. निजी संबंध संवारेंगे. दाम्पत्य में मिठास बनाए रखेंगे. प्रेम में सुखद क्षण बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुखप्रद वातावरण बना रहेगा. व्यवहार में सौम्यता रखेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 1 2 4 और 5

शुभ रंग : मूनस्टोन



आज का उपाय : महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचन पर अमल बनाए रखें.



