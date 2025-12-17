scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 17 December 2025: अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, फिजूलखर्ची कम करें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 17 December 2025: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव स्वास्थ्य को खराब कर सकता है. लोगों की बातों को अनसुना करें. जो आपके कार्यों से सम्बन्धित न हो. ऐसे लोगों और चीजों को दूर रखें. अपने परिजनों की मर्जी से विवाह कर सकते है. 

वृषभ (Taurus):-
Cards:-Death
लंबे समय से खराब रिश्तों से दूरी बनाएं. अचानक से किसी बड़े की तबीयत खराब हो सकती है. ऐसे लोगों से दूर रहे, जो नकारात्मक सोच लिए हुए है. कार्यों की सफलता को लेकर सचेत रहें. बुरे व्यसनों से दूर रहें. किसी के दूर जाने से मन विचलित हो सकते हैं. व्यर्थ के कार्यों में समय खराब न करें. किसी अच्छे संस्थान में शिक्षा प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती हैं. संतान की बिगड़ती संगत चिंतित कर सकती हैं. बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ रिश्ते को बेहतर बनाएं. जीवनसाथी के व्यवहार में आया बदलाव आपको परेशान कर सकता है. ऐसे किसी कार्य को न करें. जो आपके परिजनों को अपमानित करने की स्थिति बना दें.

दूसरों की निजी बातों को सार्वजनिक न करें. किसी के विश्वास को ना तोड़ें. कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव स्वास्थ्य को खराब कर सकता है. लोगों की बातों को अनसुना करें. जो आपके कार्यों से सम्बन्धित न हो. ऐसे लोगों और चीजों को दूर रखें. अपने परिजनों की मर्जी से विवाह कर सकते है. 

स्वास्थ्य: जोर से चिल्लाने की आदत गले को खराब कर सकती है. धीरे बोलने की आदत डालें. 

आर्थिक स्थिति: अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है. फिजूलखर्ची कम करें. 

रिश्ते: परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं. बड़े भाई की शादी की तैयारी करेंगे. 

---- समाप्त ----
