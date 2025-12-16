scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 16 December 2025: वृषभ राशि वाले धन के निवेश पर देंगे ध्यान, हो सकता है फायदा

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 16 December 2025: ध्यान को लक्ष्य पर केंद्रित करें.  कार्य  की असफलता के बाद भी हिम्मत न हारे.  पुनः नए सिरे से कार्यों को शुरू करें. भाग्य के भरोसे न रहें. कार्य को लेकर दूसरों पर निर्भरता कम करें. कुछ लोग आपकी सफलता को लेकर शंकित हो सकते हैं.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Eight of cups 

इस समय किसी रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट महसूस नहीं कर रहे है. ये रिश्ते पारिवारिक या व्यावसायिक हो सकते हैं. इससे दोनों के बीच दूरी आ सकती है. इस स्थिति को स्वीकार करना भी साहस का काम है. भीतर की कड़वाहट को कम करें. ध्यान को लक्ष्य पर केंद्रित करें.  कार्य  की असफलता के बाद भी हिम्मत न हारे.  पुनः नए सिरे से कार्यों को शुरू करें. भाग्य के भरोसे न रहें. कार्य को लेकर दूसरों पर निर्भरता कम करें. कुछ लोग आपकी सफलता को लेकर शंकित हो सकते हैं. इस समय अपनी योग्यता और काबिलियत को सबके सामने लाएं. विश्वास बनाए रखें, कि आप कार्यों को अच्छे से सफल बनाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा कर सकते है. इसे लोग जो सिर्फ समय की बर्बादी करते है. उनसे दूर रहें. अपने कार्य पहले से बेहतर बनाएं. पुराने कार्यों को पूरा करें.  बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें. प्रिय के साथ नाराजगी हो सकती है. रिश्तों में मधुरता लाएं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: लंबे समय तक बैठकर कार्य करने के कारण गर्दन और पीठ में दर्द महसूस कर रहे है. 

सम्बंधित ख़बरें

मेष राशि वाले विचारों में नकारात्मकता ना आने दें, कठिन परिश्रम से मिलेगी सफलता 
झूठ का सहारा ना लें, दिनचर्या को नियमित करे 
रिश्तो को गंभीरता से लेंगे, गरिमा बनाए रखें 
नौकरी में परिवर्तन हो सकते हैं, नए प्रेम संबंध बनेंगे 
बिना लिखा पढ़ी के उधार न दें,समस्याएं धीरे-धीरे दूर होंगी 

आर्थिक स्थिति: संतान की उच्च शिक्षा के लिए कुछ अच्छी योजनाओं में धन निवेश करने पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते: कभी भी दूसरे लोगों को अपनी भावनाओं का खिलवाड़ न करने दें. सामने वाले से खुलकर बातचीत करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement