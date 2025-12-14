Vrishabh Tarot Rashifal 14 December 2025: वृषभ राशि वाले पैसों के लेनदेन से रहें सावधान, कानूनी मामलों में आ सकती है उलझन

वृषभ (Taurus):-

समाज सेवा संस्थान में कार्य कर सकते है. पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों की परिणीति अच्छे जीवनसाथी के रूप में हो सकती हैं. आ रहे बदलाव मन को प्रफुल्लित करेंगे. प्रिय की आयु अधिक हो सकती है. विवाह के लिए परिजन स्वीकृति नहीं दे रहे है. धैर्य और संयम से स्वीकृति प्राप्ति की प्रतीक्षा कर सकते हैं. छोटे-मोटे विवादों को समय रहते सुलझाना बेहतर रहेगा. इस स्थिति को नजरंदाज करना आगे बढ़े कानूनी मामलों में उलझ सकती हैं. इस समय हित में होने वाले कार्य विलंबपूर्ण हो सकते हैं. इस स्थिति में आगे अच्छे अवसरों को खो सकते हैं. इस समय अपने धैर्य और आत्मविश्वास को बनाएं रखें. बच्चों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करें. दुविधापूर्ण स्थिति में अनुभवी व्यक्ति से सहयोग ले सकते है. किसी रिश्ते में बड़ी अनबन हो सकती है. सामने वाला घमंडी स्वभाव के चलते अपमानित कर सकता है. भाषा की अभद्रता मन को आहत कर सकती है. इस समय कोई भी प्रतिक्रिया न करना सही होगा.

स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाएं किसी भी कार्य को करते समय सावधानी रखें. कार्यों मै जल्दबाजी न करें.

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार न दें. जल्द ही आपको पैसों की आवश्यकता पड़ने की संभावना बन रही हैं.

रिश्ते: यदि किसी के साथ रिश्ते बिगड़ गए हैं. तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए.

