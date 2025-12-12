Vrishabh Tarot Rashifal 12 December 2025: नई शुरुआत के संकेत, सोच-समझकर आगे बढ़ें

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Ace of swords

कुछ नए लोगों से जल्द ही मुलाकात हो सकती हैं.इस मुलाकात के चलते नए कार्यों पर विचार कर सकते है.जीवन में कुछ बदलाव आ रहे है.बदलाव सकारात्मक होंगे या नकारात्मक.ये आपकी सोच पर निर्भर करेगा.दूसरों की निजी जिंदगी में दखल न दें.चाहे सामने वाला आपका किता भी करीबी क्यों न हों.

किसी की भावनाओं को अपने अनुसार बदलना संभव नहीं होता हैं.जबरदस्ती को कोशिश न करें.इससे रिश्ते खराब होने लगेंगे.कार्य क्षेत्र में नई परियोजना में कार्य करने का मौका मिल सकता है.इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं.अपनी काबिलियत और योग्यता को सामने लाने के लिए अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है.

इसे व्यर्थ न जाने दें.कुछ समय के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ कार्य कर सकते है.इससे मानसिक तनाव से निजात मिल सकेगी.और साथ कार्यों में आ रही दुविधा भी कम होगी.इस समय नए रिश्ते बन सकते है.जो आगे चलकर प्रेम संबंध में परिवर्तित हो सकते है.

स्वास्थ्य: बाहर के खानपान से परहेज रखें.इस समय चोट लगने से बचाव करें

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है.इसका उपयोग किसी नई संपत्ति को खरीदने में कर सकते है.

रिश्ते: बार बार किसी को भला बुरा न कहें.जाने अनजाने आप उसको दुःख दे सकते हैं.

