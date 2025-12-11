Vrishabh Tarot Rashifal 11 December 2025: आर्थिक लाभ हो सकता है, धन कमाने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Ten of cups

कुछ नए बदलाव जीवनसाथी के व्यवहार में नजर आ रहे हैं. कोई तीसरा व्यक्ति वैवाहिक जीवन में तनाव दे सकता है. कार्य क्षेत्र में बढ़ती राजनीति परेशान कर सकती है. रुके हुए कार्यों को पूरा करने पर विचार कर सकते है. किसी बड़े कार्य की शुरुआत कुछ यात्राओं के साथ हो सकती हैं. इन यात्राओं में परिजनों के साथ जा सकते है. मन के भीतर संघर्ष चल सकता हैं. जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास सफल होंगे. किसी पुराने विवाद को सुलझाया जा सकता है. महत्वपूर्ण कागजातों को बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

दूसरों पर अतिविश्वास न करें. दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के प्रयास तनाव दे सकते है. कार्य की अधिकता के चलते स्वास्थ्य को नजरंदाज न करें. निर्णय स्वविवेक से लें. दुविधा होने पर किसी अनुभवी की मदद मार्गदर्शन कर सकती है. जोखिम पूर्ण कार्य से पहले उस कार्य से सम्बन्धित सभी परिस्थितियों और जानकारियों को समझ लें. जल्द ही किसी बड़े घर को खरीदने पर विचार कर रहे है.

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन हो सकती है. चिकित्सक सुबह की सैर और हल्के-फुल्के व्यायाम की सलाह दे सकते है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है. धन कमाने के नए तरीके ढूंढ सकते है.

रिश्ते: परिवार को संभालने की हिम्मत बनाये रखेंगे. बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते हैं.

---- समाप्त ----