scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 11 December 2025: आर्थिक लाभ हो सकता है, धन कमाने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 11 December 2025: जोखिम पूर्ण कार्य से पहले उस कार्य से सम्बन्धित सभी परिस्थितियों और जानकारियों को समझ लें. जल्द ही किसी बड़े घर को खरीदने पर विचार कर रहे है. 

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Ten of cups
कुछ नए बदलाव जीवनसाथी के व्यवहार में नजर आ रहे हैं. कोई तीसरा व्यक्ति वैवाहिक जीवन में तनाव दे सकता है. कार्य क्षेत्र में बढ़ती राजनीति परेशान कर सकती है. रुके हुए कार्यों को पूरा करने पर विचार कर सकते है. किसी बड़े कार्य की शुरुआत कुछ यात्राओं के साथ हो सकती हैं. इन यात्राओं में परिजनों के साथ जा सकते है. मन के भीतर संघर्ष चल सकता हैं. जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास सफल होंगे. किसी पुराने विवाद को सुलझाया जा सकता है. महत्वपूर्ण कागजातों को बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

दूसरों पर अतिविश्वास न करें. दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के प्रयास तनाव दे सकते है. कार्य की अधिकता के चलते स्वास्थ्य को नजरंदाज न करें. निर्णय स्वविवेक से लें. दुविधा होने पर किसी अनुभवी की मदद मार्गदर्शन कर सकती है. जोखिम पूर्ण कार्य से पहले उस कार्य से सम्बन्धित सभी परिस्थितियों और जानकारियों को समझ लें. जल्द ही किसी बड़े घर को खरीदने पर विचार कर रहे है. 

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन हो सकती है. चिकित्सक सुबह की सैर और हल्के-फुल्के व्यायाम की सलाह दे सकते है. 

सम्बंधित ख़बरें

पारिवारिक जीवन में कलह हो सकता है, लोगों की बातों को अनसुना करें 
भविष्य की फिक्र रहेगी, अपनी जमा पूंजी को किसी योजना में निवेश कर सकते हैं 
मानसिक तनाव और कार्य की अधिकता बीमार कर सकती है, ख्याल रखें 
गलत बात पर विश्वास न करें, धन खर्च पर नियंत्रण रखें 
सफलता के लिए आगे बढ़ाने के प्रयास करें, अच्छे परिणाम मिलेंगे 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है. धन कमाने के नए तरीके ढूंढ सकते है. 

रिश्ते: परिवार को संभालने की हिम्मत बनाये रखेंगे. बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement