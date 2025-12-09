Vrishabh Tarot Rashifal 9 December 2025: वृषभ राशि वालों के रुके हुए कार्य होंगे पूरे, फिजूलखर्ची से रहें सावधान

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Five of pentacles

और पढ़ें

आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. किसी के साथ पैसों का लेनदेन ना करें. यदि कोई आपसे किसी कागजात पर हस्ताक्षर करवा रहा है तो पहले उस कागजात को अच्छे से पढ़ कर समझ ले. बिना पढ़े लिखे किसी भी कागज पर हस्ताक्षर न करें. धोखा होने की संभावना नजर आ रही है. कार्य क्षेत्र में रुके हुए कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास कीजिए. यदि आप समय पर कार्य पूरे नहीं कर रहे हैं. तो यह आपकी पदोन्नति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं. अधिकारियों की पैनी नजर आपके कार्यों पर टिकी हुई हो सकती है. अगर आवश्यकता है. तो कार्य पद्धति में बदलाव किया जा सकता है. रिश्तों में धोखा खा सकते हैं. अतीत से आया कोई व्यक्ति आपके जीवन में उथल-पुथल मचाने का प्रयास कर सकता है. उसके इस गलत मंसूबों को कामयाब न होने दें. प्रिय के साथ बढ़ता हुआ तनाव अन्य लोगों को पता ना चले. इस बात का ध्यान रखें. यदि किसी बात पर परिवार में मनमुटाव चल रहा है. तो उसे घर की चार दीवारी के बाहर न जाने दें. कुछ लोग आपको बदनाम करने की मंशा रखते हैं. जरा सी भी बात उनकी इस मंशा को हवा दे सकती है. आसपास के वातावरण से सजग और सावधान रहे.

Advertisement

स्वास्थ्य: नए खानपान को अपनाते समय सचेत रहें. कोई ऐसी चीज का सेवन न करें जिससे आपको एलर्जी हो.

आर्थिक स्थिति: कार्यों में आई हुई बाधा आर्थिक परेशानी दे सकती है. समय पर कार्य पूरा न करने के कारण आगे के कई लाभदायक अवसरों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे.

रिश्ते: मित्रों के साथ व्यवसाय साझेदारी की योजना बनाते समय आपसी विश्वास के साथ कागजी कार्रवाई अवश्य करें.

---- समाप्त ----