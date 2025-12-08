Vrishabh Tarot Rashifal 8 December 2025: विवादों को सुलझाने के लिए प्रयत्न करेंगे, अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण रखें

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Six of swords

नए स्थान पर जा सकते हैं. विवाह पश्चात स्थान परिवर्तन संभव है. विदेश जाने की योजना बना सकते है. कार्यों को पूरा करने में तेजी लाएं. कार्य क्षेत्र में किसी अधिकारी से विवाद होने के कारण स्थानांतरण हो सकता हैं. विचारों को सकारात्मक रखें. परिवार में कोई करीबी आपकी कुछ ऐसी बातें उजागर कर सकता हैं. जो आपको शर्मिंदा कर देंगी. ऐसी स्थिति में सभी लोगों को अपनी सच्चाई बताना आवश्यक हो जाएगा. एक बड़े कार्य को प्राप्त करने की कोशिश में अभी तक सफल नहीं हो पाए है.

इस बात से मन विचलित हो सकता हैं. दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने का बोझ न उठाएं. किसी बड़े बुजुर्ग से वर्तमान स्थिति के चलते मार्गदर्शन ले सकते हैं. प्रिय से विवाह का निर्णय उसको अचंभित कर सकता है. अभी तक उसने इस स्थिति को गंभीरता से नहीं सोचा है. कुछ वक्त सोचने को ले सकते हैं. बुआ के परिवार से विवाद हो सकता है. इस विवाद को सुलझाने के लिए प्रयत्न करेंगे. अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण रखें.

स्वास्थ्य: बहुत ज्यादा नींद आ सकती है. थोड़ा व्यायाम करें. और भोजन में पौष्टिक वस्तुओं को शामिल करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मदद की जरूरत पड़ सकती हैं. खर्चों में कमी लाने का प्रयास करें.

रिश्ते: बीती बातों के चलते वर्तमान को प्रभावित न करें.

