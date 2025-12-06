Vrishabh Tarot Rashifal 6 December 2025: यात्रा पर जा सकते हैं, जीवनसाथी से मुलाकात होगी

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Four of cups

अपने निर्णय में दृढ़ता लाएं.परिपक्व निर्णय लें.कार्य क्षेत्र की बढ़ती राजनीति कार्यों से विमुख कर सकती है.अपने ध्यान में एकाग्रता लाने की प्रयास सफल होंगे.किसी बड़े के साथ व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है.सही समय पर सही निर्णय कार्यों में सफलता प्राप्ति के अच्छे प्रतिफल लाते हैं.कुछ अच्छे अवसर सामने आ रहे है.इस समय अपनी निर्णय शक्ति को सुधारने की कोशिश करें.अन्यथा सही अवसर प्राप्त नहीं कर पाएंगे.विवाह संबंधी बातचीत हो सकती है.मनचाहे जीवनसाथी से मुलाकात होगी.कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी आपको किसी बड़े योजना की जिम्मेदारी सौंप सकते है.

जिसके चलते कुछ यात्राएं करना पड़ जाए.ये समय परिवर्तन का है.समय का सदुपयोग करके नए कार्यों की शुरुआत की जा सकती है.किसी निजी संपत्ति को खरीदने की योजना बना सकते हैं.यदि कोई आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है.तो उसकी बातों को अनसुना करें.

स्वास्थ्य: देर सबेर के खानपान और देर रात तक जागने के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है.स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ की स्थिति बन रही हैं.नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं.

रिश्ते: बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का प्रयास करें.मित्रों के साथ भ्रमण की योजना बनेगी.

---- समाप्त ----