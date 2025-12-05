Vrishabh Tarot Rashifal 5 December 2025: वृषभ राशि वाले बिजनेस पर विचार करेंगे, दोस्त से पाएंगे आर्थिक मदद

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Justice

और पढ़ें

धन का सदुपयोग करें. व्यर्थ के खर्चो से बचे. इस समय सेहत को अनदेखा न करें. संतान को लेकर भविष्य की योजना बना सकते हैं. अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें. कार्य क्षेत्र में किसी के साथ विवाद ना करें. पड़ोसी से कोई पुराना विवाद न्यायालय तक जा सकता है. हो सकता है, कि इस स्थिति में फैसला आपके विपक्ष हो जाए. धैर्य और संयम के साथ समस्या का समाधान ढूंढे. किसी तरह अहंकार या घमंड ना करें. गलती होने पर माफी मांग लेना आगे की परेशानियों को सुलझा सकता है. खाली समय का सदुपयोग करें. ऐसे लोगों के साथ मित्रता हो सकती है. जिनकी सोच अन्य लोगों से अलग हो. ये आपके कार्यों को पूरा करने में बदलाव ला सकते हैं. किसी कार्य की असफलता के चलते कार्य पद्धति में बदलाव करने का प्रयास करेंगे. पूर्व के किए गए कर्मों के प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं. उच्च अधिकारी के साथ पदोन्नति को लेकर बात हो सकती है. किसी नए व्यवसाय को शुरू करने पर विचार करेंगे. परिवार को लेकर कुछ कठोर निर्णय कर सकते हैं. हो सकता है, कि इन निर्णय के चलते परिवार के कुछ सदस्य नाराज हो जाए. अपने अनुभव के आधार पर सामने वाले की स्थिति को सुलझाने का प्रयास करेंगे. जीवन साथी के साथ उसके परिजनों को लेकर विवाद हो सकता है. ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप रिश्ते को बिगाड़ रहा है. इस बात से चिढ़ हो सकती है.

Advertisement

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य समस्या चाहे छोटी हो. अनदेखा न करें. खान-पान को लेकर सजग रहे.

आर्थिक स्थिति: धन के सही योजना में निवेश पर विचार कर सकते हैं. मित्र की आर्थिक मदद करेंगे.

रिश्ते: अपने कार्यों को पूरा करने के लिए जीवनसाथी के साथ परेशानियों को साझा कर सकते हैं.

---- समाप्त ----