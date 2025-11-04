scorecardresearch
 

Vrishabh Tarot Rashifal 4 November 2025: उधार ना दें, कोई प्रिय वस्तु खो सकती है

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 4 November 2025: अत्यधिक खर्च करने की प्रवृत्ति से आप दूर ही रहते आए हैं.इस तरह सिर्फ धन की लालसा करने के कारण आपके जीवन में संतोष उत्पन्न हो सकता है.

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Four of pentacles 

आपने आज तक अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके जो भी कुछ अर्जित किया है. उसे अपने पास ही बनाए रखना चाहते हैं. अर्थात आप अपने धन को दूसरों पर खर्च करने की इच्छा नहीं रखते हैं. किसी को धन उधार देने की या अत्यधिक खर्च करने की प्रवृत्ति से आप दूर ही रहते आए हैं.इस तरह सिर्फ धन की लालसा करने के कारण आपके जीवन में संतोष उत्पन्न हो सकता है.

आपको जीवन में जो भी कुछ प्राप्त हुआ है. उसे अपने करीबियों और मित्रों के साथ बांटना चाहिए. इस समय अपनी कीमती वस्तुओं या आभूषणों को सावधानी पूर्वक संभाल कर रखिए. कुछ कीमती चोरी होने की संभावना बन रही है. यह भी हो सकता हैं,कि आप अपनी लापरवाही से किसी ऐसी वस्तु को खो दें.जो कि आपको काफी प्रिय हो.अपने परिजनों की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करें.यदि आप ज्यादा धन खर्च करने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं. तब भी दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति हैं.इतना तो करना ही पड़ेगा.

स्वास्थ्य: सुबह की सैर और हल्के फुल्के व्यायाम कर अपने स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है.

आर्थिक स्थिति:किसी को बिना लिखा पढ़ी के  पैसा ना दें.

रिश्ते: अपने पिता के परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर सकते हैं.परिवार में किसी की शादी में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

---- समाप्त ----
