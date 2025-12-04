Vrishabh Tarot Rashifal 4 December 2025: वृृषभ राशि वाले खर्चो पर रखें नियंत्रण, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

वृषभ (Taurus):-

Cards:- The Moon

सहयोगी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. यह कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकता है. परियोजना में आ रही चुनौती दुविधा में डाल सकती है. उच्च अधिकारी से सलाह ले सकते हैं. नौकरी में पदोन्नति लंबे समय से रुकी हुई है. कुछ ऐसे लोग कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं. जिनकी काबिलियत आपसे कमतर है. यह स्थिति मन को विचलित कर सकती है. उच्च अधिकारी से इस विषय पर बात कर सकते हैं. परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन वातावरण को उथल-पुथल कर सकता है. सामने वाले का कूटनीति पूर्ण व्यवहार रिश्तो में गलतफहमियां उत्पन्न कर रहा है. इस बात से परिजनों को आगाह करने का प्रयास कर सकते हैं. सामने वाले की हरकतों पर नजर रखेंगे. जीवन में कुछ बदलाव आते नजर आ रहे हैं. मानसिक तनाव कम हो सकता है. कार्य की सफलता नजदीक होने से मन प्रसन्न हो सकता है. दूसरों के भरोसे रहकर कार्य पूरा ना करें. गलत बात का समर्थन कर अपनी छवि को खराब न करें.

स्वास्थ्य: खानपान का परहेज रखें कंधों में दर्द हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: आमदनी से अधिक खर्च आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है. खर्चो पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: अतीत का कोई रिश्ता अचानक से सामने आने से मन भयभीत हो सकता है. सामने वाले को समझने का प्रयास कर सकते हैं.

