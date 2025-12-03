Vrishabh Tarot Rashifal 3 December 2025: कर्ज की अधिकता रह सकती है, पैसा निवेश करने से पहले योजना बनाएं

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Five of pentacles

आर्थिक निर्णय लेते समय सावधानी रखें. यदि निर्णय लेने में अभी दुविधा हो रही हैं. तो थोड़ा धैर्य और संयम से निर्णय लें. किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें. कार्यों को समय पर पूरा करें. अटके हुए कार्यों में गति लाने का प्रयास कर सकते हैं. किसी आर्थिक सलाहकार से परामर्श ले सकते हैं. कुछ करीबी लोगों की असलियत सामने आ सकती है. गलत लोगों से उम्मीद ना पाले. आर्थिक फैसलों में सावधानी से कदम रखने की जरूरत पड़ सकती है. इस समय नौकरी छुटने की स्थिति आ सकती है. स्थिति कैसी भी हो.

अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें. अपने स्वार्थ के लिए किसी को गलत निवेश में ना उलझाएं. कर्ज की अधिकता रह सकती है. व्यवसाय में धन लगाते समय आगे की योजनाओं का अवलोकन अवश्य करें. धन हानि होने की स्थिति हो सकती है. आर्थिक संकट में अपने और पराए लोगों की पहचान हो सकती है. मानसिक तनाव को अवसाद में बदलने ना दें. यदि पैसा अधिक है तो उसे गलत कार्यों में ना लगाए. ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें .

स्वास्थ्य: कमर में दर्द बढ़ सकता हैं. कार्य करने में परेशानी हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक पहलुओं पर गौर करें. किसी बड़े की आर्थिक मदद ले सकते हैं.

रिश्ते: कुछ लोगों से हुई परेशानी मन आहत कर सकती हैं.

