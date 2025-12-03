scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 3 December 2025: कर्ज की अधिकता रह सकती है, पैसा निवेश करने से पहले योजना बनाएं

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 3 December 2025: आर्थिक संकट में अपने और पराए लोगों की पहचान हो सकती है. मानसिक तनाव को अवसाद में बदलने ना दें. यदि पैसा अधिक है तो उसे गलत कार्यों में ना लगाए. ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें . 

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Five of pentacles 
आर्थिक निर्णय लेते समय सावधानी रखें. यदि निर्णय लेने में अभी दुविधा हो रही हैं. तो थोड़ा धैर्य और संयम से निर्णय लें. किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें. कार्यों को समय पर पूरा करें. अटके हुए कार्यों में गति लाने का प्रयास कर सकते हैं. किसी आर्थिक सलाहकार से परामर्श ले सकते हैं. कुछ करीबी लोगों की असलियत सामने आ सकती है. गलत लोगों से उम्मीद ना पाले. आर्थिक फैसलों में सावधानी से कदम रखने की जरूरत पड़ सकती है. इस समय नौकरी छुटने की स्थिति आ सकती है. स्थिति कैसी भी हो.

अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें. अपने स्वार्थ के लिए किसी को गलत निवेश में ना उलझाएं. कर्ज की अधिकता रह सकती है. व्यवसाय में धन लगाते समय आगे की योजनाओं का अवलोकन अवश्य करें. धन हानि होने की स्थिति हो सकती है. आर्थिक संकट में अपने और पराए लोगों की पहचान हो सकती है. मानसिक तनाव को अवसाद में बदलने ना दें. यदि पैसा अधिक है तो उसे गलत कार्यों में ना लगाए. ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें . 

स्वास्थ्य: कमर में दर्द बढ़ सकता हैं. कार्य करने में परेशानी हो सकती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

प्रेम संबंध में सुधार आ सकता हैं, संपत्ति पर विवाद हो सकता है 
धन का निवेश सोच-समझकर करें, कुछ समय खर्चों पर नियंत्रण रखें 
लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, दूसरों के प्रति दया और निष्पक्षता दिखाएं 
पुरस्कार से बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है, नई संपत्ति खरीद सकते हैं 
अपने कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर न रहें, आर्थिक लाभ संभव है 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक पहलुओं पर गौर करें. किसी बड़े की आर्थिक मदद ले सकते हैं. 

रिश्ते: कुछ लोगों से हुई परेशानी मन आहत कर सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement