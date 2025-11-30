scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 30 नवंबर 2025 वृष राशिफल: आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा, प्रियजन प्रसन्न होंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 30 November 2025, Taurus Horoscope Today: कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. आर्थिक क्षेत्र में तेजी रहेगी. स्वस्थ प्रतियोगिता बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - करियर कारोबार में उछाल बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में पहल पराक्रम से अपनी जगह बनाएंगे. वित्तीय वार्ताएं सफल होंगी. विभिन्न प्रयास संवरेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा. सहकारिता के कार्यों में तेजी दिखाएंगे. करीबीजन उपलब्धि पाएंगे. कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. आर्थिक क्षेत्र में तेजी रहेगी. स्वस्थ प्रतियोगिता बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि रहेगी. आशंकाएं दूर हांगी.

नौकरी व्यवसाय- साथी व समकक्षों का सहयोग प्राप्त होगा. करियर कारोबार में उन्नति बनी रहेगी. सबका समर्थन पाएंगे. परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी. लाभ में वृद्धि होगी. कारोबारी विस्तार को बढ़ावा मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. लाभ एवं प्रभाव बनाए रखेंगे. कार्यों पर फोकस रखेंगे. कार्यक्षेत्र में संवार प्रतिशत बढ़ा रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. पहल पराक्रम की सोच रहेगी. संकोच कम होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Taurus daily horoscope predicts relief from mental stress and financial gains
वृषभ राशि वालों के लिए आज मानसिक तनाव कम होगा 
अवसरों को बल मिलेगा, स्पर्धा बनाए रखेंगे 
तेजी से काम करने का दिन है, खर्चों में बढ़ोतरी होगी 
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ का योग है 
वृषभ वालों को नेतृत्व में बल मिलेगा, स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. 

प्रेम मैत्री- मित्र संबंध प्रबल होंगे. घर का वातावरण सुखकर बना रहेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. परिवार में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम और विश्वास बल पाएगा. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबको साथ लेकर चलेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में स्पष्ट रहेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 और 6

शुभ रंग : मखाने के समान
 

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे व मिश्री बांटें. तेजी रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement