आज 28 नवंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ वालों को नेतृत्व में बल मिलेगा, स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.

Aaj ka Vrishabh Rashifal 28 November 2025, Taurus Horoscope Today: करियर कारोबार के मामले गति लेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ाने पर जोर होगा. चर्चा संवाद में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर अनुबंधों में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा.

वृष - सभी से सहयोग प्राप्त करेंगे. कामकाज में सहकार बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. प्रतिभा से इच्छित परिणाम पाएंगे. करियर कारोबार के मामले गति लेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ाने पर जोर होगा. चर्चा संवाद में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर अनुबंधों में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. सहकारिता और स्पष्टता बढ़ाएंगे. कला कौशल पर जोर होगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामले सुधार लेंगे. प्रबंधन में सफलता बढ़ेगी. संकोच दूर होगा.

नौकरी व्यवसाय- सत्ता का समर्थन पाएंगे. नेतृत्व को बल मिलेगा. करियर कारोबार उचित दिशा में आगे बढ़ाने का भाव बना रहेगा. अनुभवियों का सानिध्य पाएंगे. तेजी से काम लेंगे. सबका समर्थन पाएंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ संवार पाएगा. श्रेष्ठ सूचनाएं मिलेंगी. लाभ का स्तर ऊंचा बना रहेगा. आय अपेक्षा से अच्छी रहेगी. विविध प्रस्ताव प्राप्त होंगे. फोकस बनाए रखेंगे. संपत्ति के मामले संवार पर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में धैर्य दिखाएंगे. भावनात्मक चर्चाएं सफल होंगी. प्रेम प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. मित्रता संबंध अनुकूल बने रहेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. रिश्तों में ऊर्जा रखेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. सबसे मिलकर चलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- घरवालों का सहयोग बना रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 6

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

आज का उपाय : देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. जिम्मेदार बनें.

---- समाप्त ----
