आज 27 नवंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे, पैतृक मामले साधने की कोशिशें तेज होंगी

वृष - समय हर क्षेत्र में सफलता की स्थिति बनाए रखने में सहयोगी है. सरकारी कार्यों को बखूबी पूरा करेंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. व्यावसायिक प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा. प्रशासनिक विषयों को बढ़़ावा मिलेगा. कारोबारी वार्ता में प्रभावी रहेंगे. विविध प्रयास बेहतर बनाएंगे. पैतृक मामले पक्ष बनेंगे.योजनागत कार्यों को गति देंगे. आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. प्रबंधन के मामले पक्ष में बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पदोन्न्ति के अवसर बनेंगे. साख प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा. करियर में उच्च बेहतर स्थिति रहेगी. योजनाओं में पहल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्यों को पाने में सफल होंगे. पैतृक मामले साधने की कोशिशें तेज होंगी.योग्यता अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे. संबंधों में विश्वास दिखाएंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. शुभ समय साझा करेंगे. प्रेम में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. बात मजबूती से रख पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. सबका साथ मिलेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. साज संवार बढ़ाएंगे. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बड़ा सोचें.

