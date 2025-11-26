आज 26 नवंबर 2025 वृष राशिफल: आर्थिक क्षेत्र में सुधार के संकेत हैं, आय उम्मीद से अच्छी रहेगी

वृष- भाग्य से सभी प्रमुख मामले संवार पाएंगे. कार्ययोजनाओं को समर्थन मिलेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. व्यवसायिक शिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. कारोबार में उछाल रहेगा. इच्छित विषय गति पाएंगे. उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. चहुंओर सफलता बनी रहेगी. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा. साख संवार में बेहतर बने रहेंगे. सभी वर्ग के लोग सहयोग रखेंगे. सहज संवाद बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में अधिकांश मामले पक्ष में बनेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होगी. वाणिज्यिक मामले बल पाएंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. वादों को पूरा करेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा.

धन संपत्ति- लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. सकारात्मक फल परिणाम बढ़त पर रहेंगे. करियर व्यवसाय के नवस्त्रोत खुलेंगे. आर्थिक क्षेत्र में सुधार के संकेत हैं. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. भेंटवार्ता में असरदार रहेंगे.

प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ सहयोग बना रहेगा. सभी जरूरी निर्णय ले पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. सभी जन प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं. अपनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मित्र संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ताएं अनुकूल रहेंंगी. स्पष्ट व्यवहार बनाए रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. उत्साह आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 5 6 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. धर्मस्थल जाएं.

