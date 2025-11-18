आज 18 नवंबर 2025 वृष राशिफल: आज धन, करियर और रिश्तों में बनी रहें सावधान, हनुमानजी की पूजा से मिलेगा लाभ

वृष- बजट पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें. विभिन्न कार्यों में खर्च और निवेश बढ़ेंगे. भवन और वाहन की खरीदी कर सकते हैं. योजना बनाकर आगे बढ़ें. अन्य देशों के मामलों को साधेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर दें. आर्थिक मामले सहज और स्पष्ट रहेंगे. विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं. मितभाषी बने रहें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. पेशेवर तरीके से काम लें. लेनदेन में सावधानी बरतें. नीति और नियमों में निरंतरता बनाए रखें. दान-धर्म में रुचि रहेगी. रिश्तों को संवारेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर और कारोबार में रूटीन पर जोर रहेगा. व्यापार और व्यवसाय मिश्रित रहेंगे. पेशेवर साथियों का समर्थन मिलेगा. सेवाकार्यों को गति मिलेगी. सजगता और सतर्कता बनाए रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें.

धन संपत्ति- आर्थिक दबाव अनुभव हो सकता है. दिखावे में न आएं. लोभ और प्रलोभन से दूर रहें. लोन और उधार संबंधी मामलों में सतर्क रहें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. परिश्रम से परिणाम मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तेदारी के प्रयासों में तेजी आएगी. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रिय रहें. मित्रों और साथियों का विश्वास जीतें. निजी प्रयासों में मिलेजुले परिणाम मिलेंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखें. चर्चा में सतर्क रहें. साख बनी रहेगी. कामकाजी संबंध सुधरेंगे. मेलजोल अच्छा रहेगा. प्रियजन की बातें सुनें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में संतुलन बढ़ाएं. तर्कशीलता में अधिक मत पड़ें. वरिष्ठ वर्ग सहायक रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ें. स्वास्थ्य मामलों में सजगता दिखाएं. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक: 2, 6 और 9.

शुभ रंग: क्रीम कलर.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा और वंदना करें. घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं. यथायोग्य दान दें. बढ़बोली से बचें.

