आज 17 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों का महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर रहेगा फोकस, टीम में भी पाएंगे मजबूती

वृष - समय तेजी से अनुकूलन होगा. मित्रों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी. करियर व्यापार प्रभावपूर्ण बना रहेगा. पेशेवर प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. विभिन्न योजनाएं को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. साझेदारी में सुधार आएगा. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे. आवश्यक मामलों में संवार बनी रहेगी. अवसरों का लाभ लेंगे. दाम्पत्य खुशहाल रहेगा. परिवार मनोबल बढ़ाएगा. स्थायित्व एवं प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. साहस से कार्य करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- इच्छित उपलब्धियां हासिल करेंगे. कामकाज में सकारात्मक रहेगी. साझा मामले सहज बने रहेंगे. उद्योग क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. टीम में मजबूती आएगी. करीबियों पर भरोसा करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्य साधेंगे. हितलाभ संवारेगा. भूमि व भवन संबंधी मामले साधेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. आर्थिक मामले प्रभावशाली रहेंगे. सहकार बनाए रखेंगे. सफलता बढ़ी रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में भरोसा बनाए रखेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे. वाणी व्यवहार संवरेगा. भावनात्मक चर्चाओं में सतर्कता रखेंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. घर में मधुरता रहेगी. साथी प्रसन्न रहेंगे. निजी मामले संवारेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- परिचितों से संपर्क बढ़ेगा. रहन सहन आकर्षक रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. स्वजन मददगार होंगे.

शुभ अंक : 2 5 6 8

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेशजी का पूजन वंदन करें. हरी वस्तुएं दान दें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. व्रत बनाए रहें.

---- समाप्त ----