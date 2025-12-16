आज 16 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: धूर्तां से बचकर रहें, प्रबंधन की अनदेखी से बचें

वृष - जरूरी कार्योंं की सूची बनाकर योजना के अनुरून आगे बढ़ें.व्यगस्थागत नीति नियमों पर अमल बढ़ाएं.सजगता व सूझबूझ से स्थिति को सम्हालेंगे.नौकरीपेशा सहज प्रदर्शन बनाए रहेंगे.स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे.बड़प्पन से काम लेंगे.खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे.आस्था विश्वास बनाए रहेंगे.साझीदारी के प्रयास बल पाएंगे.सकारात्मक सोच से काम लेंगे.सक्रियता से कार्य सधेंगे.शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें.पेशेवर कार्योंं में अनुकूलता रहेगी.सहजता और सद्भाव बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में अतिउत्साह में न आएं.तार्किकता बनाए रखें.व्यर्थ दखल व हस्तक्षेप से बचें.कार्यक्षमता के अनुसार जिम्मेदारी लेंगे.सेवाभावी बने रहेंगे.लगन से काम करें.प्रलोभन में नहीं आएं.

धन संपत्ति- बजट को ध्यान में रखकर आर्थिक फैसले लें.लोन प्रकरण गति पाएंगे.कामकाज में निवेश के प्रयास बढ़ेगे.रुटीन प्रस्ताव पाएंगे.धूर्तां से बचकर रहें.प्रबंधन की अनदेखी से बचें.व्यवस्था पर बल बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने संकोच दिखाएंगे.भेंटवार्ता में जल्दबाजी न आएं.मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा.सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा.आशंकाएं बनी रह सकती हैं.विरोधियों की सक्रियता असहज स्थिति बना सकती है.रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे.भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी से बचेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्यगत दोष उभर सकते हैं.मित्र व सहकर्मी सहयोगी होंगे.सहकारिता से आगे बढ़ेंगे.मौके पर बात रखेंगे.खानपान के प्रति संवेदनशील रहेंगे.

शुभ अंक 6 7 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें.ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें.बहस में न पड़ें.

---- समाप्त ----