आज 15 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले बैंकिंग गतिविधियों में रुचि लेंगे, सहजता सजगता से पक्ष रखेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 15 December 2025, Taurus Horoscope Today: व्यवस्था के नीति निर्देशों पर ध्यान दें.  परिस्थितियां पूर्ववत् बनी रहेंगी.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.  सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.  लगन व निरंतरता से आगे बढ़ेंगे.  व्यावसायिक प्रयास सामान्य रहेंंगे.

वृष - पेशेवर मेहनत और प्रतिभा के बल पर उचित जगह बनाए रखेंगे.  सेवाक्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. समय का प्रबंधन रखें.  व्यवस्था के नीति निर्देशों पर ध्यान दें.  परिस्थितियां पूर्ववत् बनी रहेंगी.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.  सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.  लगन व निरंतरता से आगे बढ़ेंगे.  व्यावसायिक प्रयास सामान्य रहेंंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य दिखाएंगे.  पेशेवरों का समर्थन रहेगा.  नौकरीपेशा संतुलित प्रदर्शन करेंगे.  जोखिम लेने से बचें. कामकाजी मामलों में निरंतरता बढ़ाएंगे.  अवसरों को भुनाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यवस्था को समझकर आगे बढ़ें.  जिम्मेदारों को महत्व दें.  व्यापार व्यवसाय सामान्य रहेगा. साथियों का समर्थन पाएं.  पेशेवर कार्यों को गति देंगे.  सतर्कता बनाए रखेंगे.  अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. 

धन संपत्ति- वित्तीय मामले मिलेजुले रहेंगे.  लोभ व प्रलोभन में नहीं आएंगे.  बैंकिंग गतिविधियों में रुचि लेंगे.  लोन व उधार संबंधी विषयोंं में गति बढ़ेगी.  लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.  परिश्रम से परिणाम पाएंगे. 

प्रेम मैत्री- प्रियजनों का सहयोग बना रहेगा.  वचन-वादा पूरा करेंगे.  पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देंगे.  बड़प्पन से काम लेंगे.  मैत्री मजबूत रहेगी.  संबंध सहज बनेंगे.  परिजन परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे.  लोगों की बातों में नहीं आएंगे.  सहजता सजगता से पक्ष रखेंगे.  मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था को नजरअंदाज न करें.  खानपान पर बल दें.  व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी.  योग व्यायाम करें.  स्वास्थ्य का ध्यान रखें. 

शुभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : महादेव शिवशंभू की पूजा वंदना करें.  ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.  नियमों का पालन करें. 

---- समाप्त ----
