आज 14 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: मामले लंबित रह सकते हैं, प्रेम पक्ष संवार पाएगा

वृष - मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग रहेगा. तेजी से कार्य करेंगे. कला कौशल और क्षमता बढ़ाने पर जोर होगा. व्यवस्था के निर्देर्शां के अनुरूप कार्य करेंगे. शुभ कार्यों में वृद्धि बनी रहेगी. सबसे तालमेल बेहतर रहेगा. भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर रहेगा. संपर्क संवाद का दायरा बढ़ेगा. ध्यान व योग अपनाएंगे. जीवनशैली को बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक व प्रभावशाली बनी रहेंगी. मित्रों के साथ सुखद पल साझा करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में हितलाभ बढ़ा रहेगा. पद प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में उचित अवसर बने रहेंगे. लोभ में नहीं आएंगे. साहसिक प्रयासों पर जोर रखेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रबंधन बल पाएगा. व्यावसायिक लेनदेन में फोकस होगा. नवीन कार्योंं को बढ़ाएंगे. तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे. जिम्मेदारों को साथ बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से बेहतर सामंजस्य बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों से खुशियों को साझा करेंगे. हर्ष आनंद और तालमेल से संबंधों को बढ़ाएंगे. करीबियों पर भरोसा जीतेंगे. शि़क्षण प्रशिक्षण से जुड़ीं गतिविधियां में आगे रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. करियर व्यापार गति लेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. प्रेम पक्ष संवार पाएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- समकक्ष सहयोगी होंगे. सहजता व सक्रियता रखेंगे. सकारात्मक संवाद बनाए रखेंगे. सजगता से कार्य करेंगे. सेहत अच्छी रहेगी.



शुभ अंक : 5 6 और 8

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. अध्ययन बढ़ाएं.



