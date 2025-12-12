आज 12 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: बजट पर फोकस बढ़ाएं, वरिष्ठों की सुनेंगे

वृष - कार्यव्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. घर परिवार में सबसे बनाकर चलें. स्वजनों के साथ वक्त बिताएंगे. निजी मामलों में संतुलन रखेंगे. व्यक्तिगत अवरोधों का हल निकालेंगे. चर्चा संवाद पर फोकस रहेगा. परिजनों से तालमेल रख़ेंगे. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. घर से करीबी बढे़गी. बड़ों को सुनने की आदत बनाए. मितभाषी बने रहें. निजता बल पाएगी. भावनात्मक स्तर साधारण रहेगा. भय भ्रम व बहकावे की स्थिति से बचेंगे. घर परिवार के वातावरण साधारण रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में भावुकता में फैसले न लें. जरूरी चर्चाओं में सकारात्मकता बनाए रहें. विभिन्न मामलों में रुटीन संवारें. करियर में जिम्मेदारों साथ बना रहेगा. सक्रियता व सजगता से काम लें. लाभ पूर्ववत् रहेगा.

धन संपत्ति- भौतिक वस्तुओं की खरीदी बढ़ाएंगे. अन्य की बातों में आकर खर्च व निवेश न बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. बजट पर फोकस बढ़ाएं. वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून का पालन रखेंगे. भवन वाहन में रुचि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध सामान्य बनेंंगे. भेंटवार्ता में उतावली न दिखाएं. सभी से सामंजस्य बनाए रखें. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें. बड़प्पन बनाए रखें. अन्य पर विश्वास बनाए रखें. मित्रों से भेंट होगी. निजी मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. संबंधियों से बनाकर चलें.

स्वास्थ्य मनोबल- बहस विवाद से बचें. स्वास्थ्य जांच बनाए रखें. मितभाषी रहें. व्यक्तिगत उपलब्धियां पर ध्यान दें. स्वयं पर फोकस बना रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : ओपल कलर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. स्वार्थ त्यागें.



