आज 11 नवंबर 2025 वृष राशिफल: सावधानी बरतेंगे, इच्छित जगह बनाएंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 11 November 2025, Taurus Horoscope Today: सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. साथी भरोसेमंद रहेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे

वृष - शासन सत्ता के मामलों में रुचि बनी रहेगी. वाणिज्यिकक विषय लाभप्रद रहेंगे. विविध कार्योंं में सफलता मिलेगी. सामाजिक मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. भाईचारा मजबूत होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. पारिवारिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. बंधुजनों का सहयोग बढे़गा. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. साथी भरोसेमंद रहेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बढ़ाएं. यात्रा संभव है.

नौकरी व्यवसाय- व्यवसायिक मामले अनुकूल रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. इच्छित जगह बनाएंगे. समकक्ष प्रभावित होंगे. कामकाजी सक्रियता बढ़ेगी.

धन संपत्ति-  आर्थिक लाभ संवरेगा. उचित प्रस्ताव पाएंगे. प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. भेंट व साक्षात्कार में सफल होंगे. रुका धन प्राप्त होगा. वित्तीय अवसरों में वृद्धि रहेगी. श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा. संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे. करीबी जनों को समय देंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. सभी से अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. मित्रों का साथ निभाएंगे. बड़ा सोचेंगे. एक दूसरे का विश्वास जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुकूलता बढ़ी रहेगी. व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर बना रहेगा. फोकस बनाए रहेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 2 4 6 और 9
शुभ रंग : क्रीम कलर
आज का उपाय : रामभक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सुंदरकांड एवं चालीसा का पाठ करें. गुड़ चने का प्रसाद बांटें. साहस बढ़ाए रखें.

---- समाप्त ----
