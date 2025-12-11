आज 11 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: वृष वालों के करियर में आएंगे सकारात्मक बदलाव, जानिए कैसा रहेगा स्वास्थ्य

वृष - वाणिज्यिक रूटीन बेहतर बना रहेगा. प्रबंधन के मामले संवरेंगे. सबका साथ और समर्थन पाएंगे. अपनों से जरूरी बात कहेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. पारिवारिक संबंधों में असहजता से बचें. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. अतिउत्साह में नहीं आएं. लाभ प्रतिशत संवार रहेगा. निजी गतिविधियों में रुचि रहेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. सहज बने रहें. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. विनम्रता बढ़ाए रखें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - कामकाज में सहज बने रहेंगे. करियर और व्यापार के प्रयासों में सुधार आएगा. लाभ में निरंतरता रहेगी. सुविधा व संसाधनों में वृद्धि होगी. स्मार्टनेस बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन पर जोर बनाए रखेंगे. पद में सुधार होगा.

धन संपत्ति - आर्थिक मामले नियंत्रण में रहेंगे. भवन और वाहन के प्रयास गति लेंगे. घर में भौतिक सुविधाएं बढ़ेंगी. लेन-देन में अनुशासन रखेंगे. बड़प्पन की सोच से काम लें. आवश्यक वस्तुओं को जुटाने में सफल रहेंगे.

प्रेम मैत्री - मन के मामले सामान्य रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखें. सहजता से आगे बढ़ें. संबंधियों को समय दें. जरूरी बातें कहने में पहल बनाए रखें. संबंधों में मतभेद उभर सकते हैं. मित्रों से भेंट होगी. जिद में न आएं. घर से करीबी बढ़ेगी. सकारात्मक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रियजनों का सम्मान करेंगे.

Advertisement

स्वास्थ्य मनोबल - गरिमा और गोपनीयता बनाए रखें. जांच में नियमित रहें. बहस और विवाद की स्थिति टालें. मनोबल बढ़ा रहेगा. स्वयं फोकस रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 2, 5 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अहंकार से बचें.

---- समाप्त ----