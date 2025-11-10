आज 10 नवंबर 2025 वृष राशिफल: फोकस बनाए रखेंगे,कार्यगति बेहतर रहेगी

वृष - घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा.शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा.भाई बंधुओं से करीबी बढ़ेगी.व्यापार व्यवसाय में सफल होंगे.महत्वपूर्ण बात प्रखरता से रख पाएंगे.वरिष्ठ सहयोग देंगे.समझ बेहतर बनी रहेगी.यात्रा कर सकते हैं.सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहेंगे.सहकारिता बनी रहेगी.कार्य क्षेत्र में निरंतरता रखेंगे.जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे.घर परिवार में आनंद रहेगा.आर्थिक वाणिज्यिक प्रयासों में बेहतर रहेंगे.निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सबका साथ समर्थन प्राप्त होगा.कारोबार प्रभावी एवं आकर्षक बना रहेगा.पेशेवर अनुकूलता पर जोर देंगे.चर्चा संवाद में पहल रखेंगे.विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे.करियर व्यापार में सहजता रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभ उम्मीद से बढ़कर रहेगा.कामकाजी उपलब्धियां बढ़ेंगी.आर्थिक कार्योंं में आगे रहेंगे.प्रबंधकीय निर्देशों का सम्मान करेंगे.नवीन मामलों में फोकस बनाए रखेंगे.कार्यगति बेहतर रहेगी.नीति नियम का पालन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- अपने लोगों के साथ सुखद समय बिताएंगे.करीबियों के हितसंरक्षण का भाव रखेंगे.प्रेम संबंधो में मधुरता बढ़ेगी.भेंटवार्ता में विनम्र रहें.आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.निजी मामलों में धैर्य से काम लेंगे.सबको साथ लेकर चलें.रिश्ते बेहतर बने रहेंगे.आत्मसम्मान का भाव बढेगा.विनम्रता रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संसाधनों पर जोर बना रहेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.आलस्य का त्याग करें.व्यवहार में सहजता रखें.उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 6



शुभ रंग : चांदी के समान

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें.जनसंपर्क बढ़ाएं.

---- समाप्त ----