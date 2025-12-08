आज 8 दिसंबर 2025 वृष राशिफल: संवाद में रुचि रखेंगे, मधुर व्यवहार करेंगे

वृष - साहसिक कार्यों से जुड़ेंगे. संपर्क संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. सहयोग सहकार पर जोर होगा. पेशेवर सफलता पाने में मदद मिलेगी. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अनुकूलन बना रहेगा. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे. कामकाज में गंभीर रहेंगे. सक्रियता बनाए रखें. वाणिज्यिक प्रयासों में सहज रहेंगे. विस्तार पर फोकस रखेंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. अधिकारियों से सहयोग बढ़ेगा. सामाजिकता पर जोर रहेगा. बंधुबांधवों पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय- पराक्रम व पहल बनाए रहेंगे. कामकाजी लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश बढ़ाएंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध आर्थिक मामले संतुलित रहेंगे. कारोबारी प्रयास पक्ष में बनेंगे

धन संपत्ति- धनलाभ अपेक्षित रहेगा. पेशेवर यात्राएं संभव होंगी. नवाचार में रुचि रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे होंगे. आर्थिक प्रयास संवार लेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी.

प्रेम मैत्री- मन की बात सहजता से कह पाएंगे. अपनों के साथ व सहकार से खुशियों को बढ़ाएंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. अपनों को समय देंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों मंे शुभता बढ़ेगी. साथी भरोसेमंद रहेंगे. प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संवाद में रुचि रखेंगे. मधुर व्यवहार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता बढ़ेगी. सतर्कता बनाए रखेंगे. अनुशासन अनुपालन व अनुकूलता बढ़ाए रहेंगे. व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत अच्छी रहेगी.

शुभ अंक: 2 6 8

शुभ रंगः सिल्वर

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. धर्मक्षेत्र में जाएं.

---- समाप्त ----