आज 7 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे, लेनदेन में प्रभावी होंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 7 October 2025, Taurus Horoscope Today: परिस्थितियों में अनुकूलन बना रहेगा. गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे. आकर्षण बढ़ेगा. प्रियजन से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे.

वृष - आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढेंगे. लाभ व्यापार बढ़ाने में सफल होंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. कार्यों को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. कारोबार में सक्रियता से काम लेंगे. मित्र संबंध सुधार पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी. जिद में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- कार्यविस्तार की संभावनाएं बढ़त पर बनी रहेंगी. लाभ का स्तर उम्मीद से अच्छा रहेगा. पेशेवर मामलों में फोकस बनाए रखेंगे. लेनदेन में प्रभावी होंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे.

धन संपत्ति- आय एवं विकास के मौके बनेंगे. आर्थिक वृद्धि के एक से अधिक स्त्रोत विकसित होंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. लोन मिलने की संभावना है. व्यापार में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. उद्योग कार्य में सुधार बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में पहल बनाए रखेंगे. उमंग उत्साह बना रहेगा. उचित अवसर पर बात रखेंगे. स्वजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. परिस्थितियों में अनुकूलन बना रहेगा. गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे. आकर्षण बढ़ेगा. प्रियजन से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों से उचित संवाद बनाए रखेंगे. परस्परका ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. स्पर्धा का भाव रखेंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे.

शुभ अंक : 6 7 8 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : अतुलित बल और बुद्धि के धनी  हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें. जिद से बचें.
 

