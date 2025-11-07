scorecardresearch
 

Feedback

आज 7 नवंबर 2025 वृष राशिफल: योजनाएं गति लेंगी, नवाचार बढ़ाएंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 7 November 2025, Taurus Horoscope Today: धनधान्य में वृद्धि होगी. नवीन अनुबंधों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवरों व वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा. बचत पर जोर होगा. तेजी व सूझबूझ से निर्णय लेंगे

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष- विभिन्न विषयों पर फोकस बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता रहेगी. रचनात्मकता और सृजनशीलता बढ़ाएंगे. आवश्यक कार्योंं को तेजी रखेंगे. श्रेष्ठ प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. प्रभावशाली बने रहेंगे. लंबित मामले पक्ष में बनेंगे. व्यक्ति विशेष पर ध्यान देंगे. करियर उछाल पर बना रहेगा. शुभता का संचार बना रहेगा. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. वाणी व्यवहार में मधुरता बढ़ाएंगे. साख व लोकप्रियता में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. नवाचार बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. वित्तीय गतिविधियों में साहस दिखाएंगे. समकक्षों का साथ विश्वास बना रहेगा.

धन संपत्ति- धनधान्य में वृद्धि होगी. नवीन अनुबंधों में उत्साह दिखाएंगे. पेशेवरों व वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा. बचत पर जोर होगा. तेजी व सूझबूझ से निर्णय लेंगे. साझा कार्योंं में पहल बनाए रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ: वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें, 
वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे 
भाग्य का साथ मिलेगा, प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे 
आर्थिक लेनदेन में बरतें सावधानी, जानें कैसा रहेगा दिन 
वृषभ राशि वालों के व्यापार में बढ़ेंगे अवसर, जानें कैसा जाएगा आज का दिन 

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सतर्कता व सहजता रहेगी. अपनों के लिए समय निकालेंगे. प्रियजनों की उम्मीदों के अनुरूप रहेंगे. प्रेमभाव बनाए रखेंगे. परस्पर संवाद संचार बेहतर रहेगा. उतावली व दिखावे से बचेंगे. रिश्तों के प्रति गंभीरता दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बनाए रखेंगे. स्वाभिमान बल पाएगा. जोखिम के कार्य टालेंगे. वैचारिक स्पष्टता बढ़ेगी. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

Advertisement

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : ओपल कलर

आज का उपाय : भगवती देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न वितरण करें. नवाचार पर जोर दें. रुटीन सुधारें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement