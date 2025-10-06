आज 6 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: शरद पूर्णिमा पर वृषभ राशि वाले आर्थिक अवसरों का उठाएंगे लाभ, करें ये खास उपाय

वृष - प्रबंधन के प्रयासों में बेहतर स्थिति बनाए रहेंगे. व्यवसायिक प्रयास सफल होंगे. आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे. कारोबारी सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आर्थिक प्रयास सफल होंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. परिजन सहयोगी होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. हितलाभ संवार पाएगा. करियर विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न प्रयासों में लाभ और सफलता पाएंगे. करियर में उत्साह रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य विस्तार की संभावनाए बढ़ेंगी. पेशेवर मेहनत से जगह बनाएंगे. कामकाजी मामलों में प्रभाविता बढ़ी रहेगी. कार्य व्यापार में सफलता बनी रहेगी. नया करने का भाव रहेगा. लोग मदद बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- पैतृक कार्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन बना रहेगा. शासन संबंधी गतिविधियों में तेजी बनाए रहेंगे. साज संवार बढ़ाए रहेंगे. लंबित पैसा प्राप्त होगा. आर्थिक अवसरों में वृद्धि रहेगी. लाभ बढ़ाने में सफल होंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सभी की खुशी का ख्याल रहेगा. अपनों को प्रसन्न रखेंगे. प्रेम में अनुकूलन रहेगा. प्रिय से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. गरिमा गोपनीयता बनाए रखें. मित्रगण एक दूसरे की मदद का प्रयास करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उचित निर्णय ले पाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. रहन सहन संवरेगा. वरिष्ठों की सुनेंगे. साथ सहयोग पाएंगे.

शुभ अंक : 2 6 और 7

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. मीठे एवं रसीले फल व पदार्थ बांटें. लक्ष्य बड़े बनाएं.



